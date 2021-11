Arjan Pronk was altijd bassist van Bökkers, maar maakt nu een soloplaat: ‘Streektaalrock? Dan nog liever schaamstreekrock’

Grofgebekt, onbehouwen en dan weer een romanticus. Arjan Pronk verenigt universums die wereldvreemd van elkaar zijn. De ex-bassist van Bökkers was nog nooit zo productief als in coronatijd. Hij debuteert als schrijver en komt volgend jaar met een kinderboek en soloplaat.

Het duurt even voordat Arjan Pronk (51) opendoet in Luttenberg. Een deurbel? Wel erg aangepast, IKEA-verantwoord en klef. Geen anthem van de rock-’n-roll, bovendien. We tikken tegen ramen en schreeuwen. ,,Pronk, bun-ie doar?! Próóó-n-k.’’ Geen reactie.

In zijn tuin staan twee tafels met mos, bladeren en struiken erop. Waar is dit nou goed voor? Tussen de tafels is landbouwplastic gespannen, met een bult zand erop. Het lijkt op een molshoop. Dan gerommel en gestommel. Pronk duikelt met zijn ongestrikte kisten zijn trap af. ,,Jeuw’’, buldert hij, terwijl de voordeur openslingert.

,,Mooi hè. Gister stak ik vanonder het zand, met mijn arm, mijn boek door de molshoop heen.’’ Een zelfbedacht reclamefilmpje. ,,Misschien steek ik straks mijn kop erdoor.’’

Lemmy Jolink

Pronk werd bekend als bassist van The Prodigal Sons, 16Down, The Horse Company en Bökkers. Tegenwoordig schrijft hij ook. Zijn eerste boek, Kil, is net verschenen. Een verhalenbundel.

Wie Pronk ontmoet in zijn bovenwoning – een voormalig hotel – associeert personen en fenomenen aan elkaar die nog nooit bij elkaar in een rijtje stonden. Van Lemmy, Bennie Jolink tot aan The Dude van The Big Lebowski (zijn verbale en non-verbale taal). Van een dorpscafé, ontwerper Giancarlo Piretti naar de Cobra-groep (huisinrichting). Van Michiel Romeyn, Wim T. Schippers tot Fargo (zijn humor).

Hetzelfde geldt voor Pronk de schrijver. Als woorden om zich heen konden kijken en besef hadden, dan zouden ze bij Pronk telkens weer stijl achteroverslaan. Hè, met welke uitdrukkingen sta ik nu in één zin? De Sallander mixt Nedersaksische begrippen als mangs, foi en ‘onder ’n droad hen vretten’ dwars door Amerikaanse termen als ‘wannabe-stars’ en ‘party music for outsiders’. Je zou het Pronkiaans kunnen noemen.

Milieuhufter

Coronatijd gaf zijn schrijverschap de geest. Eerst viel in die periode Bökkers uit elkaar, waar Pronk in speelde. Al voor dat einde ging hij solo. De bassist wilde graag ‘moddervette rock’ en moest daarin binnen Bökkers weleens concessies doen, vond hij. Zijn solotourtje was net begonnen, toen corona muziekland platlegde.

,,Wat nu? Ik schreef al langer verhaaltjes op mijn website. Er was geen opgevoerd tourschema meer. Ik zou nu wel een vaste column in een krant willen, dacht ik. Maar het leek mij wel lastig om telkens dezelfde lengtes te leveren. Toen kreeg ik het aanbod mijn stukjes te bundelen in een boek.’’

Het gaf Pronk vrijheid. ,,Ik heb geen bewijsdrang. Ik schrijf over rock-’n-roll en het Sallandse leven. Ik deel die verhaaltjes graag, dat is het. Net als bij muziek is de interactie machtig mooi.’’

In het voorjaar vult Pronk zijn werk aan met een kinderboek, met tekeningen die hijzelf tekende. De hoofdpersonen zijn op papier alleen met vergrootglas te zien. ,,Dus dat lever ik dan bij het boek.''

Sommige verhalen zijn boterzacht, bijna met een paardenbloem in de mond geschreven. Ze beschrijven tot in detail de plattelandscultuur en natuur. Een bos op een lentedag, de verschaalde bierlucht van een kermis op maandag. Tussendoor windt Pronk zich op. Tirades van Maarten van Rossem en Johan Derksen-achtige proporties.

Pronk: ,,Het is nooit van: nu moet er een boos stukje komen. Ik loop bijvoorbeeld wat rond en zie een enorme zwans met een bladblazer. Die blaast blad weg in een bos?!’’ Of hij ziet die arme man van geest die ‘milieubewust’ bomen kapt op zijn oprijlaan, zodat zonnecollectoren meer zon krijgen. ,,Wat een milieuhufter was dat.’’

Kinderboek

In het voorjaar vult Pronk zijn werk aan met een kinderboek, met tekeningen die hijzelf tekende. ,,Boris Broekhoest laat ze vliegen, zo heet het. In het boek heeft hij vrienden en je komt er niet achter of het imaginary friends zijn of dat ze daadwerkelijk bestaan. Ze heten Emillimeter en Vincentimeter.’’ Ze zijn op papier misschien te zien. ,,Maar waarschijnlijk enkel met een vergrootglas, dus dat lever ik dan bij het kinderboek.’’

Ook is er het arme maatje Jos Deerhunter, daar komt Pronks absurdisme aan. ,,Jos Deerhunter loopt zijn hele jeugd met een papieren zak over zijn kop omdat-ie zo allemachtig veel acne heeft.’’

Soloplaat

Bij het prestigieuze platenlabel Excelsior krijgt hij rond de lente tevens een nieuwe soloplaat. Zijn muziek wordt bij streamingsdiensten inmiddels al gecategoriseerd in een bepaald genre, ook daar vindt Pronk iets van. ,,Dat Spotify mij bij streektaalrock indeelt... Ik word nog liever ingedeeld bij de categorie schaamstreekrock. Streektaalrock is een debiele categorie.’’

En waarom dan wel? Pronk lacht: ,,Het geeft de indruk alsof ik heel andere rock maak. Terwijl: iedereen komt toch uit een streek? Ook Mick Jagger, als voorbeeld. Maakt die volgens Spotify ook streektaalrock? Nee dus. Het is nietszeggend gelul. Taal is nóóit leidend voor het genre.’’

Via pronkspul.nl is ‘Kil’ van uitgeverij Fagus te koop.

Pronkiaans bonusmateriaal Pronk deed uitspraken die het interview net niet haalden – omdat ze buiten besproken thema’s vielen – maar zijn idioom wel erg typeren. Over mooie maar zware basversterkers: ,,Liever een hernia dan kutgeluid.’’ Drummers met een drumrek: ,,Dan ga ik nog liever in een hoek naar mijn navelpluis kijken.’’ Over de resonantie in zijn oude Fendergitaar: ,,Hij zoemt oe de krummels uut de onderbokse.’’ Over oudere rockers: ,,Het zoals Lemmy zei: if you think you are too old to rock-’n-roll... Then you are.’’ Over mensen die onzin verkopen: ,,Lulzakken.’’