Armada met oud-prinsen blijft blikvanger in Raalte

Echtgenote betaalt openstaan­de boete, man mag doorrijden in Raalte

17:13 Een autobestuurder die woensdag bij een verkeerscontrole in Raalte door de politie staande is gehouden, had nog een boete open staan van 1.207 euro. Zijn vrouw zorgde ervoor dat hij mocht doorrijden. Maar pas nadat zij het bedrag had betaald in het politiebureau.