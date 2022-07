Autistische man rijdt met drank op tegen boom, in de rechtbank volgt een triest verhaal

Noodopvang voor vluchtelin­gen in Heeten en Haarle, plek voor in totaal 115 personen

Er komt een tijdelijke crisisnoodopvang voor maximaal honderd vluchtelingen in Heeten. Die worden vanaf maandag 1 augustus ondergebracht in de sporthal en verblijven daar vier weken. De gemeente Raalte biedt de vluchtelingen noodopvang om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.

