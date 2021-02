Auto belandt in sloot tussen Heino en Raalte

reconstructie Weerstand, vernieti­gend rapport, doorstart, ijskast: Is zonnepark Heino gedoemd te mislukken?

13 februari De plannen voor zonnepark Telgenbos in Heino zijn deze week in de ijskast gezet. Omdat de provincie voldoende ruimte wil om de N35 te verbreden, werkt de gemeente Raalte niet mee aan de ontwikkeling van een zonnepark op deze plek vlak naast de rijksweg. De projectontwikkelaar hoopt dat het er ooit nog van komt, maar tegenstanders kraaien al voorzichtig victorie. Dat de planvorming zo plotseling tot stilstand komt, is nauwelijks verrassend te noemen. Het proces verliep immers nooit soepel. Wat is er in een jaar tijd allemaal gebeurd?