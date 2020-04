Auto brandt uit op N756 tussen Raalte en Wijhe, bestuurster ongedeerd

Opvanghuis voor ouders in echtschei­ding uit Salland blijft voorlopig bestaan

3 april Wie in echtscheiding ligt en problemen thuis wil voorkomen, kon afgelopen jaar terecht in het Parentshouse in Raalte. Hoewel maar twee mensen gebruik hebben gemaakt van de speciale woning, is het volgens alle partijen een succes en blijft het opvanghuis voorlopig bestaan.