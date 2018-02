Auto eindigt in voortuin na botsing op kruising in Heeten

Mobiel stembureau op NS-station Raalte

22 februari Treinreizigers die onderweg zijn naar hun werk of school, kunnen voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart in alle vroegte al hun stem uitbrengen op het NS-station in Raalte. Vanaf 6.30 uur is het stembureau, een mobiele unit, geopend. Stemmen is er mogelijk totdat 's avonds de stembureaus sluiten.