Auto ramt lantaarnpaal in Raalte

Openbare laadpalen schieten nog niet als paddenstoe­len uit de grond in Salland

8:47 Van de laadpaalplannen in Salland komt tot nu toe weinig terecht. De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe spraken in 2018 de ambitie uit om binnen drie jaar tientallen openbare laadpalen voor elektrische auto’s te hebben. Na twee jaar staan er volgens uitvoerder Allego in Raalte 18 van de beoogde 51 en in Olst-Wijhe slechts 2 van de 24. Kunnen elektrische rijders snel de beloofde palen verwachten?