Auto van de weg, in een greppel, tegen een boom in Broekland

Erfwindmolens in het buitengebied van Raalte mogen verder de hoogte in, al is er nog flink geschaafd aan de nieuwe regels. Een grote meerderheid van de gemeenteraad steunde het voorstel om kleine windmolens van maximaal 40 meter toe te staan. Daarmee komt er voorlopig een einde aan een veelbesproken kwestie voor de politiek en inwoners. ,,Voor ons is het klein bier voor wat er in totaal nodig is. Maar een kleine bijdrage is ook een bijdrage.’’