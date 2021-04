Automobilist klapt op busje voor verkeerslichten in Raalte: verkeer naar Deventer en Zwolle vertraagd

video Sil Hoonhorst maakt kookboek van en voor Raalter horeca: ‘Ik dacht: hoe kan ik ze helpen?’

3 april Sil Hoonhorst (27) verveelt zich na een jaar corona. Geen biertje bij zijn geliefde voetbalclub, uitgekeken op Netflix en alle paden in de buurt bewandeld. Dus dacht hij: ik ga een kookboek maken van en voor de horeca in Raalte. Dat idee was in no-time werkelijkheid en zo ligt het eerste Raalter Horecakookboek in de winkels. Met twintig recepten van acht plaatselijke restaurants waarvan de volledige opbrengst naar deze zaken gaat. ,,Ik hou niet van stilzitten en ik wilde graag iets voor Raalte doen.’’