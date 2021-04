Automobilist klapt op busje voor verkeerslichten in Raalte: vertraging tussen Zwolle en Nijverdal

Waarom sluit het ministerie het distribu­tie­cen­trum van Jumbo Raalte niet na corona-uit­braak?

12 maart Waarom mag het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte wel open blijven ondanks het hoge aantal coronabesmettingen? Sinds vorige week vrijdag werden er circa 100 van de 900 werknemers positief getest. Afgelopen zomer was dat bij bijvoorbeeld slachthuis Vion in Groenlo dé reden om te sluiten, toen van de 212 geteste medewerkers 45 positief testte.