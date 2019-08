Automobilist ramt bord met brandstofprijzen langs N35 bij Raalte

Eretitel ‘Snuggerste Sallander’ inzet ludieke quiz

24 augustus De jaarlijkse ondernemersverkiezing tijdens de Stöppelhaene in Raalte gaat voor het eerst gepaard met een ludieke quiz. Inzet is de eretitel ‘Snuggerste Sallander 2019’. De presentatie is in handen van ondernemers Bernhard Blom en Jeroen te Wierik. Met Te Wierik blikken we alvast vooruit op de quiz, die vrijdag 30 augustus plaatsheeft.