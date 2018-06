Autorace in modderbad Lemelerveld

Wie nog een oude auto op de oprit heeft, kan volgende maand in Lemelerveld meedoen aan de derde editie van Mud Mania.

Bij het evenement sturen de eigenaren hun auto door een bak van vijftig meter modder. Na elke ronde komt er meer modder in de bak, waardoor de voertuigen nog meer lawaai moeten maken om de eindstreep te halen en de strijd voor het publiek steeds spannender zal worden.

Aan de race doen relatief reguliere auto’s mee, met alleen trekkerbanden in plaats van gewone banden. Andere zijn speciaal gebouwd voor het betere modderwerk en brengen tussen de 750 en 1000 pk op de baan. Daarnaast zijn er kinderspelen en eindigt de dag met een feest. Mud Mania is op zaterdag 28 juli.

Autoblubbering, zoals de sport van die dag wordt genoemd, is een sport met spektakel, veel pk's en een overdosis opspattende modder, melden de organisatoren. De teams staan in vijf klassen tegenover elkaar om zover mogelijk te komen met hun auto in de bak met modder, ofwel blubber.