Baasjes vechten voor leven van verwaarloosde puppy’s uit Raalte: ‘Een miserabel ondervoed hondje’

Vol verwachting kochten verschillende stellen medio februari een Franse bulldog-pup voor 1.050 euro per stuk bij een hondenfokker in Raalte. De blijdschap sloeg echter vrij snel over in angst, zoals bij Leslie Draaisma uit Stadskanaal (Groningen), de nieuwe eigenaar van Desh. ,,Het zag er erg netjes uit. Naast het huis stond een kenneltje met de moederhond. Die zag er goed uit, was enthousiast. We werden goed ontvangen en hebben de pup direct meegenomen.’’ Na een week ging het steeds slechter met Desh. ,,Toen sloeg het om. Van een speelse pup naar een weinig levende pup. Ze at vrijwel niet meer en was met 1,8 kilo veel te licht voor een pup van 11 weken.’’