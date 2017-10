Bahá'is: 'Wereld leeft alsof er geen morgen is'

Volgelingen

,,Het Bahá'i-geloof heeft ongeveer zeven miljoen volgelingen in de wereld. De Bahá'i-gemeenschap in Deventer telt negen Bahá'is, die in Zwolle zeven en die in Raalte twee. Om de tweehonderdste geboortedag te vieren van Bahá'u'lláh, de grondlegger van het Bahá'i-geloof, hebben we een feestelijke bijeenkomst in Wijhe (was gisteren, mv) en planten we een Lotusboom in het Park Drostenkamp in Raalte, aan de Badhuiswal in Zwolle (is beide vrijdag gebeurd, mv) en in het Rijsterborgherpark in Deventer (op 5 november, mv). Bij de boom zit een gedenkplaat.''