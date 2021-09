Bakkerij Lemelerveld verhuist na 34 jaar precies 150 meter verderop: ‘Ik zie ineens nieuwe gezichten’

VideoHet zal even wennen zijn voor de klanten van Bakkerij Van der Most in Lemelerveld: na 34 jaar is het bedrijf naar een andere locatie verhuisd in het dorp. Veel extra meters hoeven de klanten niet te maken, het nieuwe onderkomen aan het Kroonplein is 150 meter verwijderd van de oude locatie. Eigenaar Mark van der Most is blij met de stap: „Hier hebben we meer ruimte om onze producten te presenteren.”