Barbecueën dit weekend? Goed idee, maar niet met spiritus

Dauwtrap­pen om half vijf ’s ochtends op de heide bij Nijverdal

30 mei NIJVERDAL - Dauwtrappen, voor veel Twentenaren betekent het een dagje fietsen met vrienden, al dat niet met een kratje bier onder de snelbinders. Maar dauwtrappen in z’n pure vorm is wandelen voor dag en dauw. Door de natuur, op blote voeten. In Nijverdal bleven de schoenen aan, maar was het donderdag wel vroeg.