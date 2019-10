Baritonist Antoon Berghuis (91) uit Heeten is een man van de lange adem

Fanfare St. Caecilia uit Heeten zonder baritonist Antoon Berghuis is ondenkbaar. Het 11-jarig jongetje dat zich in 1939 als zoon van een van de mede-oprichters meldde bij de plaatselijke fanfare is tachtig jaar later nog steeds een actief en zeer gezien lid. De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) heeft hem hiervoor onderscheiden met een zilveren medaille.

Eén ding is zeker. Als Antoon Berghuis (91) ergens ‘ja’ tegen zegt, dan is hem dat ernst. Ga maar na: tachtig jaar lid van de plaatselijke fanfare, 75 jaar bij het parochiekoor, waarvan de laatste 31 jaar als (tweede) organist, zestig jaar getrouwd met zijn Rie en het kwieke echtpaar woont nog altijd in de woning die het bij hun trouwen aan de rand van het centrum van Heeten liet bouwen. Berghuis trouw en loyaal noemen is nog zachtjes uitgedrukt.

Plezier

Zelf is hij niet zo onder de indruk van al die getallen, al vraagt hij zich wel hardop af waar al die jaren toch gebleven zijn. Voor hem is het vanzelfsprekend om ook na acht decennia nog elke maandagavond trouw naar de repetitie van de fanfare te gaan. Of het orgel te bespelen als dat van hem gevraagd wordt. ,,Mensen rekenen op je, dan kun je niet zomaar wegblijven.” Het kost hem overigens ook helemaal geen moeite om de dingen te blijven doen die hij al sinds jaar en dag doet. Hij heeft er zichtbaar plezier in. ,,Bovendien", denkt hij, ,,wat moet ik dan? Thuis blijven zitten?”

Fanfare was onmisbaar

Misschien heeft hij wel vijftig keer meegelopen in de optocht van Stöppelhaene, was hij even zo vaak bij de opening van de ponyweek, deed hij mee aan tientallen optredens en blies hij zijn partijtje mee als de nieuwe pastoor werd onthaald. ,,Vroeger was de fanfare onmisbaar voor een dorp als Heeten. We waren er bij elke gelegenheid bij.”

Dat is tegenwoordig wel anders. Een paar jaar geleden was het ledenbestand gedaald tot niet meer dan een mannetje of twaalf. Te weinig om een volwaardige fanfare op de been te brengen. Het past niet meer zo in de moderne tijd. Op zijn eigen kinderen of kleinkinderen heeft hij de liefde voor de fanfaremuziek evenmin kunnen overbrengen.

Verbintenis

In Wesepe kampte de harmonie met hetzelfde probleem en sindsdien vormen de twee een eenheid. Het is een gelukkige verbintenis, vindt oudgediende Berghuis. ,,Qua instrumenten, maar ook qua mensen. In Wesepe zijn de mensen niet zo anders als hier.” De ene week is de repetitie in Heeten, de andere week in Wesepe. ,,Dan kan ik meerijden met iemand die toch met de auto die kant op gaat. Er wordt goed voor me gezorgd", constateert hij, ,,ik hoef alleen maar in- en uit te stappen. Zelfs het instrument wordt voor me gedragen.”

Pilsje