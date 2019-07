Beach & Balls moet tentfeest Heeten doen vergeten

Een nieuw evenement is altijd spannend, maar helemaal als het een ‘gouwe ouwe’ moet doen vergeten. Niettemin blaakt de organisatie van Beach & Balls in Heeten van vertrouwen. ,,Wij zijn ontzettend enthousiast. Hopelijk zijn de jongeren van Heeten, Schoonheten en de omliggende dorpen dat ook", zegt Iris Lenderink.

De naam van het evenement verraadt wat de hoofdingrediënten zaterdag 10 augustus zijn: (volley-)ballen en strand. ,,We gooien het pleintje voor gemeenschapscentrum ’t Scheultie voor één dag vol met zand, zodat we daar overdag een beachvolleybaltoernooi kunnen houden. In de avonduren komen er dj's draaien. Voor elk wat wils", spreekt Lenderink haar hoop uit.

De 25-jarige Heetense heeft samen met een aantal dorpsgenoten onder de dertig jaar de schouders gezet onder de organisatie van Beach & Balls. ,,De laatste jaren nam de belangstelling voor het tentfeest duidelijk af, zeker onder jongeren. Ik denk dat er vorig jaar in totaal 100, heel misschien 150 bezoekers waren. Het werd tijd voor iets heel anders.” Dat ‘iets anders’ is dus een strandthema en een actief middagprogramma geworden.

Weiland

De organisatie heeft de ambitie om het nieuwe evenement in de toekomst te laten groeien. ,,We hebben voor volgend jaar al een locatie op het oog: een weiland. Dan kunnen we er meer een soort festival van maken", klinkt het ambitieus.

Bouwvak

Volgens Lenderink begint het aardig te lopen met de aanmeldingen voor het beachvolleybaltoernooi. Dat het actieve ‘strandfeest’ midden in de bouwvak wordt gehouden hindert de belangstelling niet is haar indruk. ,,Er zijn eerder activiteiten gehouden rond deze datum en dat liep eigenlijk altijd goed. Er is nooit een datum te vinden die iedereen schikt. Bovendien is deze datum juist wel leuk voor mensen die niet weg gaan."

Wie wil deelnemen aan het beachvolleybaltoernooi kan zich aanmelden via beachandballs@outlook.com. Een team bestaat uit maximaal 6 personen en het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Voor het avondprogramma is de entree gratis. ,,We willen het laagdrempelig houden.”

Geslaagd