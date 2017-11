'Beaphar maakt producten voor een driejarig behaard kind'

Een van de eerste producten die Beaphar op de markt brengt is meel voor de bereiding van pap. Zijn 'Bea 5 minuten pudding' (soort kinderpap) wordt een doorslaand succes. Niet alles lukt, want de chocoladehagelslag van Bea ligt te schimmelen in het magazijn. Later richt Beaphar zich op het welzijn van dieren. ,,Bij Beaphar maken we producten voor een driejarig behaard kind'', spreekt Bernard Aa de legendarische woorden bij de opening van een nieuw fabrieksgebouw in 1965.

In 1968 komt zoon Henk Aa in dienst. Er werken dan vijftien mensen in het bedrijf dat een omzet van 300.000 gulden per jaar maakt. Met de komst van Henk Aa komt ook het eerste veterinaire Beaphar-product op de markt, wordt de vlooienband geregistreerd door Beaphar en op de markt gebracht, worden overnames gedaan en groeit Beaphar flink.