Bedrijvenpark Heino kan groeien mits Raalter industrieterrein krimpt

Rector Nijboer reageert op incidenten Carmel College Salland in Raalte

13 maart De afgelopen paar maanden kwam het Carmel College Salland in het nieuws door incidenten. Kinderporno in een whatsappgroep van jongeren. Alcohol tijdens een schoolexcursie. Een gesprek over het Sallands gevoel, social media op school en jongeren de kans geven fouten te maken en weer op te krabbelen.