Bedrijventerrein Blankenfoort in Heino blijft maar uitbreiden: elf ondernemers staan te popelen

Rijk deelt miljoenen uit, maar niet aan Raalte, terwijl Kruispunt Bos in de knel zit met een groot tekort

De gemeente Raalte treurt niet nu ze geen miljoeneninjectie krijgt vanuit het Rijk. Den Haag pompt miljoenen in Overijssel, waardoor onder meer Deventer en Zwolle flink aan de slag kunnen met woningbouw- en verkeersopgaven. Afwezige in het lijstje is de gemeente Raalte, terwijl het project Kruispunt Raalte in de knel zit qua budget. De gemeente ziet op haar beurt genoeg aanknopingspunten om in de toekomst geld te krijgen van het Rijk.

17 november