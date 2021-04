Beerput Strunk Raalte open: helft van bestuur weg en toekomstige huurders nooit betrokken geweest

Vertrouwen Raalter politiek in Cultuur­boer­de­rij Strunk lijkt te verdampen: ‘We gaan niet zomaar bijpassen’

3 april Nog geen twee maanden nadat de gemeenteraad van Raalte akkoord ging met een investering van 6,7 ton in Cultuurboerderij Strunk, trekt het projectteam de handen af van het plan. De raad zag dit niet aankomen en tast in het duister over de achterliggende redenen. Twijfels over het project nemen de overhand. ,,Wij stonden er al niet om te springen en dat gevoel is alleen maar sterker geworden’’, zegt Alexander Kreule van coalitiepartij VVD.