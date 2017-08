Beiaardier bespeelt carillon Raalte voor oogstfeest

De stichting 'Vrienden van de beiaard' is blij dat de uit Amersfoort afkomstige beiaardier 'juist bij deze prachtige cultuurhistorische activiteit' de beiaard bespeelt, want dat kan extra sponsors opleveren.

Twee keer per week

De stichting wil vrienden en sponsors werven, zodat Veldman weer net als voorheen twee keer per week de beiaard kan bespelen. Voor dit jaar is er inmiddels genoeg geld voor één bespeling per week. De 'Vrienden van de beiaard' gaan door met het werven van sponsors en donateurs, zodat ook in 2018 bespeling mogelijk blijft, bij voorkeur twee keer per week.