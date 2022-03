Beiaardier speelt vredesliederen voor Oekraïne op carillon Raalte: ‘Als kunstenaar heb ik maar één stem en dat is via de klokken’

video Er zit weer muziek in de beiaard van Raalte: wekelijkse live-uur lijkt gered

Al tien jaar lang reist beiaardier Henk Veldman aanvankelijk twee keer, maar tegenwoordig nog eenmaal per week van Amersfoort naar Raalte. Maandenlang heeft het er naar uitgezien dat zijn wekelijkse live-spel wegens geldgebrek halverwege dit jaar zou stoppen. Nu mag Veldman in elk geval tot en met het einde van 2019 en waarschijnlijk ook de jaren daarna Raalte blijven trakteren op zijn beiaardspel. Veldman is blij. ,,Het is een eeuwenoud stukje cultuur.”

