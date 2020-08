Bekend gezicht keert terug als fractievoorzitter D66 in politieke arena Raalte: ‘Als ik het doe, wil ik het goed doen’

VIDEO Dorpshuis Lierderhol­thuis maakt in sneltrein­vaart plannen voor wederop­bouw afgebrand café

7 augustus De vaart zit er flink in voor het bestuur van Stichting Dorpshuis Lierderholthuis (SDL). Nadat de verwoestende brand dorpscafé d’Olde Wettering in de as legde, zijn er al schetsen gemaakt voor de wederopbouw van het café. Snelheid is geboden, want de verzekering dekt gederfde inkomsten tot twaalf maanden na de brand.