Bekende coverband betaalt boete voor fan Nathalie (27) uit Raalte: ‘Zó stom dat ik die telefoon had gepakt’

Steekpar­tij ging mogelijk vooraf aan kopschopin­ci­dent op Koningsdag in Raalte: ‘Meerdere malen gestoken’

Volgens getuigen begon de vechtpartij in hartje Raalte op Koningsdag na een steekpartij. Sinds woensdag circuleren beelden op internet van een vechtpartij waarbij twee mannen kopschoppen uitdelen. De politie bevestigt dat er naast deze vechtpartij ook een steekincident in Raalte was. ,,Of deze zaak verband heeft met het geweldsincident, onderzoeken we op dit moment’’, zegt woordvoerder Anne Coenen.

29 april