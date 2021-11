Belastingdienst loopt 300.000 euro mis: hoedenverkoper uit Raalte heeft opmerkelijke verklaring

Zorgen in Laag Zuthem na N35-bijeen­komst: ‘Vrachtver­keer tussen fietsers moet je niet willen’

Gefronste wenkbrauwen in Laag Zuthem na de online bijeenkomst dinsdagavond over de miljoenenaanpak van rijksweg N35. Door de voorgenomen afsluiting van de oprit bij de Hagenweg vrezen omliggende bedrijven voor gevaarlijke situaties. Als de oprit dichtgaat, moet al het verkeer via onder meer parallelwegen naar Heino of Wijthmen om de N35 te bereiken. ,,Zelfs nu al wil ik niet dat mijn chauffeurs die weg gebruiken’’, zegt Robert Fakkert van Fakkert Veevoeders.

