Bemiddeling Raalte een succes: vier jaar verlenging lonkt

Politieke partij Raalte Natuurlijk gaat verder als online opinieplat­form

6 juli Raalte Natuurlijk is niet meer. De partij die in 2018 vergeefs een gemeenteraadszetel probeerde te bemachtigen heft zichzelf op. De mensen achter Raalte Natuurlijk gaan echter niet stilzitten. Na de zomer lanceren ze de site Opinie in Salland. Het is de bedoeling om op deze manier een goede dialoog over relevante thema's tot stand te brengen. Harrie Kiekebosch vertelt meer over het initiatief.