Bendijksweg blijft een laan met karakter

De Bendijksweg in Heino blijft een karakteristieke laan. Omwonenden zijn blij, ook al zullen er eerst flinke gaten vallen in de kenmerkende bomenrij.

De Bendijksweg geldt als een van de voor Heino zo karakteristieke lanen. Omzoomd met mooie oude Amerikaanse eiken, maar smal. Een flinke groep aanwonenden maakt zich al lange tijd zorgen over de veiligheid, omdat de bomen aan het einde van hun levensduur zijn en er al vaker exemplaren zijn omgevallen, dicht bij woningen.

De gemeente heeft nu een aanvraag gepubliceerd voor de kap van 28 eiken. Op een plan voor het totaal wordt nog gewacht.

Zwammen

Een werkgroep van aanwonenden heeft het afgelopen jaar met de gemeente overleg gevoerd over de toekomst van de bomenrij. Dat gebeurde nadat flink wat bewoners zich ongerust maakten over door zwammen aangetaste eiken. Dick te Veldhuis, lid van de werkgroep, reageert tevreden. ,,De Bendijksweg was vroeger een buitenweggetje, maar later zijn er woningen heel dicht bij de bomen gebouwd. Die zijn de afgelopen 35 jaar fors groter geworden, maar ook ouder. Bovendien zijn veel bomen aangetast door zwammen.''

Te Veldhuis is blij dat de bomen die een risico vormen snel lijken te worden gekapt. Daarna wacht hij het verdere plan van de gemeente af. ,,Maar we zijn het met de gemeente eens geworden dat het een landelijk weggetje met karakteristieke laanbeplanting moet blijven. De weg wordt dus niet verbreed, maar de insteek is dat alle bomen op termijn worden vervangen. Een boom rooien kost zo 1200 euro. Ik snap dat je dan wel geld hebt om snel 28 bomen te kappen, maar dat je voor de hele laan een plan moet maken.''

Acuut

Vorig jaar kapte de gemeente al zes eiken en ook op andere momenten werden bomen gekapt die een acuut gevaar vormden. Lokaal Alternatief en ook BurgerBelangen drongen vervolgens aan op een plan van aanpak voor de hele Bendijksweg, waarbij ook de bewoners en andere aanwonenden zouden moeten worden betrokken.

Eerst zullen er flinke gaten vallen in de bomenrij, want de 28 te kappen eiken staan verspreid over de hele lengte van de weg. Later volgt een plan voor vervanging van de rest. Lokaal Alternatief Raalte wil eerst zwart op wit dat de gemeente Raalte met een totaalplan komt. Raadslid Egbert den Daas heeft schriftelijke vragen ingediend. Hij wil weten waarom aanvraag voor de kapvergunning nog niet is vrijgegeven en of de gemeente de onrust gaat wegnemen die bij een deel van de omwonenden is ontstaan.