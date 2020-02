Bertine spotte een wolf in Mariënheem, maar Mattijn herkende zijn eigen hond. Wat denk jij?

Jarenlange zoektocht naar Haagse jeugdvrien­den krijgt doorbraak voor Peter Walter (78) uit Raalte

1 februari De in Den Haag geboren Peter Walter (78) uit Raalte zit al een week vol spanning te wachten. Jaar in jaar uit is hij op zoek naar zijn twee jeugdvrienden uit de jaren vijftig. Na terugkomst van een diensttijd is van zijn jeugdvrienden geen spoor te vinden. Vruchteloze onderzoeken volgen en uit wanhoop schakelt hij een radioprogramma in. Totaal onverwacht krijgt Walter een belletje van het programma: er is een doorbraak.