Bertus de Haan (87) kende de inwoners van Raalte als geen ander: ‘Gevoelige kwestie? Dan vroeg je het hem’

Oproep Kom jij woensdag in actie voor Turkije & Syrië? Laat het ons weten!

De vreselijke beelden van de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië maken veel los. Komende woensdag wordt er tijdens een landelijke actiedag geld ingezameld voor de slachtoffers. Kom jij die dag ook in actie? Dan horen we graag jouw verhaal.