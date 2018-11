Bestelbus botst in Raalte tegen boom

Het ongeval vond vanmorgen plaats ter hoogte van Familievakantiepark Krieghuusbelten. De zwaarbeschadigde bestelbus is afgesleept door een bergingsauto. De politie vermoedt dat de bus met hoge snelheid reed, omdat de klap zo hard was, dat de boom bijna tegen de voorruit aankwam. De politie kon nog niet zeggen of het ongeluk iets te maken had met de ochtendmist, die mogelijk het zicht van de bestuurder belemmerde.