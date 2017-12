De Pruimersallee in Raalte is tijdens ochtend- en avondspits nog wél toegankelijk voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer. Tenminste, als het aan het college van B en W ligt. Een nieuwe bladzijde voor dit hoofdpijndossier?

De besluitvorming over de Pruimersallee begint veel op een knipperlicht te lijken. Wel of niet afsluiten voor auto's, om sluipverkeer tegen te gaan? Dat is steeds opnieuw de vraag. Na overleg met aanwonenden stelt het Raalter college van B en W nu een Salomonsoordeel voor: alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen tussen 7.00 en 9.00 en tussen 16.30 en 18.30 uur.

Politie

Wethouder Wout Wagenmans erkent dat het moeilijk zal worden om toe te zien op naleving van de nieuwe maatregel. Want doorgaans rekenen bovenmatig veel weggebruikers zichzelf tot bestemmingsverkeer. De politie is het volgens Wagenmans niet eens met de maatregel. Want hoe kun je controleren of iemand bij tante Sientje op bezoek gaat? Of een huis dat te koop staat, wil bezichtigen? De politie wil derhalve alleen een oogje in het zeil houden als de maatregel net is ingevoerd.

Het is de bedoeling dat de gemeente Raalte in het najaar peilt of de nieuw te plaatsen verbodsborden enig effect sorteren. Wanneer dat niet het geval is, moet de Pruimersallee volgens het college alsnog worden afgesloten voor alle auto's. Er komt dan een sluis waar alleen landbouwvoertuigen doorheen kunnen. En natuurlijk tweewielers en wandelaars.

Ongeduldig

Het probleem is al enige tijd bekend. Ongeduldige automobilisten die vanuit Heino over de N35 richting Raalte rijden, gebruiken de Pruimersallee om te ontkomen aan een file voor het drukke kruispunt Bos. Eerst scheuren ze via de berm de parallelweg op en vervolgens over de onverharde Pruimersallee richting de Hondemotsweg of de Stobbenbroekerweg. Zo hopen ze sneller op hun bestemming te komen.

Hufterig gedrag en bovendien vooral gevaarlijk voor fietsende scholieren op de parallelweg. Daarbij komt dat de onverharde Pruimersallee helemaal niet geschikt is voor zoveel gemotoriseerd verkeer. Zo veroorzaakt het sluipverkeer schade aan de weg, vooral gaten in de bermen.