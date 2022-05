Bestrijding tegen jeukrupsen in Raalte en Olst-Wijhe in volle gang, vorig jaar 120 meldingen in Raalte

Helpen ongemaaide bermen in strijd tegen de eikenpro­ces­sie­rups? ‘Raalte voert naïef bestrij­dings­be­leid’

Verspreid door de gemeente Raalte heeft GroenLinks bordjes neergezet in groenstroken en bermen. De boodschap: maai me niet. Ongemaaide bermen zijn goed in de strijd tegen de eikenprocessierups, redeneert de partij. ,,Met het herstellen van de biodiversiteit door niet te maaien schieten we meer op dan met het plaatsen van mezenkastjes en het spuiten van bestrijdingsmiddelen’’, zegt GroenLinks-voorman Ralph Mulders.

3 juni