Bestuurder gewond na stevige kop-staartbotsing op N348 bij Lemelerveld

Maïsoogst in Salland begonnen

6:00 Her en der is de maïsoogst in Salland op gang gekomen. Zo waren werknemers van loon- en grondverzetbedrijf Jansen uit Heeten gisterochtend met een maïshakelsaar, twee silagewagens en een trekker met schuifbord bezig op een akker aan de Poggenbeltweg tussen Nieuw Heeten en Haarle.