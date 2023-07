Bizar: hoe het kan dat Ommen binnenkort een kilometer dichter bij Hardenberg komt te liggen

Wie bij de Evenementenhal in Hardenberg van de ene rotonde naar de andere rijdt in de richting van Ommen, stuit op een bijzonder fenomeen. Hoewel je in werkelijkheid 120 meter dichterbij je bestemming komt, is de afstand naar Ommen volgens de borden langs de weg ineens een kilometer meer geworden. Hoe kan dat? Een zoektocht naar antwoorden.