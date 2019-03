Bewoners Ceintuurbaan Raalte voeren actie met remtest

‘Hier’, zegt de tienjarige Tygo, en hij zet de pylon ongeveer op een meter afstand van de streep op de weg, waarna hij naast bestuurder Michiel Pas van de testauto van Veilig Verkeer Nederland (VVN) mag gaan zitten. Dan gaat het gas erop, tot 30 kilometer per uur, waarna in één keer flink op de rem wordt getrapt. De pylon van Tygo ligt als een hoopje schroot onder de auto. ,,Je moet er niet aan denken als dit je konijn is die plotseling de weg overschiet’’ zegt Pas als hij met Tygo is uitgestapt om de schade te bekijken. Van de pylon is weinig meer over. Dan wordt de test opnieuw gedaan, maar nu bij 50 kilometer per uur. Tygo zet de pylon dit keer een stuk verder weg, maar weer blijkt het niet genoeg. Waar vader Ronald bij 30 kilometer per uur nog goed zat, ziet ook hij nu zijn pylon onder de auto verdwijnen. ,,Zo zie je maar hoeveel afstand je nodig hebt om te remmen’’, zegt hij geschrokken.