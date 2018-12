Bewoners Swaenewoerd in Raalte verzetten zich na oekaze over tuin

SallandWo­nen bouwt dertig huizen in Raalte

14 december SallandWonen wil volgend jaar het startsein geven voor de bouw van dertig huurwoningen in de gemeente Raalte. De huizen verrijzen op de volgende vier locaties: Werfhorst in Raalte (veertien appartementen), Hartkamp in Raalte (acht woningen), Veldegge in Heeten (vier) en ‘t Broeck in Broekland (vier).