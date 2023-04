Bewoners van verzorgingstehuis Het Wooldhuis uit Heino verruilen oud pand voor nieuw onderkomen

Áls Deventer kerken sluiten, wat moet er dan mee gebeuren? ‘Niet afwachten en aan de markt overlaten’

Kerkbezoek neemt af, kerken sluiten, kerken krijgen een nieuwe invulling. Een tendens die in en rond Deventer ook zichtbaar is. Het baart de fractie van CDA zorgen. Want: wát moet er gebeuren met de plek die ooit centraal stond in dorpen en wijken? „Lever een gebouw niet zomaar over aan de markt, maar luister naar wat mensen willen.”