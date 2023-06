Bezorgde ouders uit Nieuw Heeten willen veiliger wegen voor hun fietsende kinderen: ‘Wachten op ongelukken’

Deventer rapper Convex Kafka moet de cel in voor tweet over Rutte en De Jonge: ‘Het was een grap’

Rapper Convex Kafka uit Deventer moet de cel in vanwege een tweet over Mark Rutte en Hugo de Jonge. Het gerechtshof in Zwolle veroordeelde hem vandaag in hoger beroep tot een celstraf van zes weken, waarvan vier weken voorwaardelijk en met een proeftijd van drie jaar.