Bezorgde ouders uit Nieuw-Heeten willen wegen veiliger maken voor hun kinderen: ‘Wachten op gevaarlijke ongelukken’

Deze pakketbe­zor­ger gaat straks volledig elektrisch rijden vanuit Almelo

Pakketjes van DHL worden vanaf begin volgend jaar in de regio Almelo alleen nog maar rondgebracht met elektrische auto’s of op de fiets. Hoewel er nu ook al stekkerauto’s met bestellingen rondrijden, zet de organisatie in op een klimaatneutrale DHL CityHub inclusief zonnepanelen.