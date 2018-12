Bibliotheek te krap voor bedrijf uit Broekland

Kans op second opinion over voorkeurs­recht grond Heino

6 december De kwestie over het recht van eerste koop van de gemeente Raalte op grond in Heino, zorgt voor verdeeldheid bij de raadsfracties. Mede op aandringen van onder anderen Lokaal Alternatief, PvdA en het CDA, bekijkt wethouder Wout Wagenmans de noodzaak van een second opinion. Hij zegde donderdagavond in het Rond-de-Tafelgesprek toe die optie in het college te bespreken.