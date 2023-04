Bieb in Raalte gaat grondig op de schop en dat gaat de boekenlener merken: ‘Wordt huis van de samenleving’

indebuurt.nl Bijzonder! Deze waterbuf­fels kun je nu tegen het lijf lopen in de uiterwaar­den van Deventer

Weet je nog? In februari ging indebuurt langs bij Emma en Olivier die met hun waterbuffels in Diepenveen zijn komen wonen. De buffels stonden destijds nog binnen in hun gloednieuwe stal in Keizersrande, maar inmiddels kun je ze zomaar tegen het lijf lopen tijdens een wandeling langs de IJssel.