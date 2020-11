Bij de zomerse vlindertelling in Salland zijn zeldzame soorten gespot: ‘Zelfs een aantal van de rode lijst’

Onder meer de koningspage werd aangetroffen tijdens de telling. Volgens NMO en LandvanWaarde komt die vlindersoort niet veel voor ‘boven de rivieren’. In de zomermaanden monitorden tien vrijwilligers van de organisatie bij zogeheten ‘LandvanWaarde-boerenbedrijven. LandvanWaarde zet zich in voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland, en 13 boeren uit de regio werkten mee aan een experiment van de organisatie.

Voor de organisaties genoeg reden om volgend jaar weer te monitoren. Willem Seine, projectleider vanuit NMO, zegt dat de telling volgend jaar eerder begint. ,,De gewenste situatie voor veel soorten is nog niet bereikt. Daarom gaan we graag door. In 2021 gaan we opnieuw monitoren, maar gaan we vroeg in het voorjaar beginnen. Het enthousiasme is er, zowel bij de tellers als bij de boeren”, zegt hij.