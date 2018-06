Bijendiefstal nieuw fenomeen in Nederland

De politie moet alles op alles zetten om de dieven van de ruim 250.000 bijen bij imker Ben Kogelman in Raalte te achterhalen. Dat vindt voorzitter Bert Berghoef van de Nederlandse Vereniging Bijenhouders, waar landelijk 9000 imkers bij zijn aangesloten. Hij is flink geschrokken van de diefstal.

In Nederland komt diefstal van bijen nauwelijks voor, weet hij. Berghoef: ,,Vernielingen en vandalisme, dat kennen we wel, maar diefstal is voor mij èn voor de imkers in Nederland een nieuw fenomeen. Daarom ook is het zo belangrijk dat de politie er alles aan doet om de daders te vinden, om ervoor te zorgen dat het niet vaker voorkomt. Dat het geen trend wordt als in sommige andere landen.’’

Superbijen

De bijen die Ben Kogelman heeft, behoren volgens Berghoef in rangorde tot de hoogste categorie. ,,Wat Kogelman uniek maakt, is dat hij met het beste materiaal werkt. Hij haalt uit zijn beste volken de larven om aan koninginnenteelt te doen. Dat is een ingewikkeld proces. Hij laat koninginnen geselecteerd bevruchten door goede darren op een plaats waar alleen carnica-darren voorkomen, of hij laat ze kunstmatig insemineren om nog tot een betere selectie te komen. Klaarblijkelijk zijn er bij Kogelman volken gestolen met de beste koninginnen. Die zijn erg in trek bij carnica-bijenhouders die niet zelf al die tijd en moeite willen nemen of de vakkundigheid van Kogelman missen.’’

Volgens Berghoef groeit het aantal imkers in Nederland. ,,Het is een beetje een hype dat mensen zorg willen hebben voor moeder aarde. Dat is een goed teken, zeker ook omdat we er alles aan willen doen de bijensterfte tegen te gaan. Al moeten we de hype ook niet overdrijven. Het is lang niet altijd makkelijk bijen te houden. Je moet bijvoorbeeld niet naast een buurman of buurvrouw wonen die gillend wegrent van een bijenvolk.’’