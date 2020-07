Bijenhotel Raalte vernield: ‘Totaal zinloos, mensen hebben geen idee wat ze aanrichten’

Raaltena­ren krijgen vinger in de pap bij gemeente in een burgerpa­nel

7:00 Altijd al je stem willen laten horen over een besluit van de gemeente? Of wil je een mening geven over een actueel onderwerp in de maatschappij? De gemeente Raalte is hard bezig aan een burgerpanel waardoor inwoners over verschillende onderwerpen hun mening kunnen geven. Zowel online, als op papier.