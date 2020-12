Bijna 100 carbidschieters melden zich in Raalte, Olst-Wijhe heeft 32 aanmeldingen

Meldplicht voor carbid­schie­ten in Olst-Wij­he; vrienden uit Herxen weten niet of ze er wel zin in hebben

4 december Als je in de gemeente Olst-Wijhe op 31 december carbid wil schieten, dan moet je dat vooraf melden bij de gemeente. Bovendien moet het om 17.00 uur afgelopen zijn met de knallen. In Herxen wordt er al jaren geknald door een groep vrienden. Ze twijfelen of ze het dit jaar gaan doen. ,,Het ligt onder een vergrootglas, ik weet niet of we er verstandig aan doen", zegt Bert van de Streek.