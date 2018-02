Bijna geen vrijstaande woningen of tweekappers meer te koop in Raalte

Op het lijstje van makelaar Martijn Holterman van Hannink Makelaars staan nog maar enkele tweekappers die momenteel in de verkoop zijn. ,,Het aanbod droogt op’’, zegt Holterman. ,,Ook hier in Raalte raakt de boel op slot door gebrek aan aanbod. Dat is geen goede ontwikkeling. Starterswoningen zijn er nog wel, maar met name het aanbod vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap-woningen is schaars aan het worden.’’

Opgave

,,Steden als Amsterdam en Utrecht zijn regelmatig in het nieuws vanwege de woningnood, maar we moeten niet vergeten dat ook in andere regio’s er een belangrijke opgave ligt. In Overijssel moeten er ook 50.000 huizen gebouwd worden. Zo krijgt iedereen de kans op een eigen huis’’, zegt Daniel Koerhuis, Tweede Kamerlid Bouwen en Wonen. Koerhuis ging vrijdag met de VVD Raalte op werkbezoek bij aannemer Vosman Bouw in Raalte. ,,We staan in Nederland voor een grote uitdaging. We hebben op dit moment een tekort van 200.000 huizen en om dat in te lopen moeten we de komende 10 jaar 1 miljoen huizen bouwen. Op werkbezoeken als deze laat ik me door bouwers en woningmarktdeskundigen graag nader bijpraten over de verschillen tussen de regio’s. Raalte heeft natuurlijk mijn extra aandacht, al is het maar omdat ik hier binnenkort kom wonen.”