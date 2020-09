Bijna thuis... echtpaar uit Raalte strandt na terugreis vanuit Zuid-Frankrijk in Deventer

Raaltenaar Rick Groen debuteert stralend als racecou­reur in zonneauto: ‘Volgend jaar naar het WK, ik kan niet wachten’

22 september Hij tikte op een gegeven moment in een bocht van het circuit de 110 kilometer aan. Raaltenaar Rick Groen (21) maakte afgelopen weekeinde een fraai debuut in de 24-uursrace European Solar Challenge (ESC), het officieuze EK voor zonneauto's. De vierdejaars student elektrotechniek zit in een nieuw universiteitsteam van Solar Team Twente. Rick gaat volgend jaar naar het WK in Australië.