Bijthond Luna uit Nunspeet zit nu in Raalte

Stations­straat Raalte in race voor groene prijs

10:20 De Stationsstraat in Raalte is in de race om de titel Groenste straat van Overijssel. Hiermee kan de straat 20.000 euro verdienen. De prijsvraag is georganiseerd door de provincie Overijssel. Straten uit veertien gemeenten konden zich opgeven.